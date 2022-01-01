Interactive Brokers Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Interactive Brokers va de $11,558 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $400,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Interactive Brokers. Dernière mise à jour : 11/25/2025

Ingénieur Logiciel
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste Cybersécurité
Median $280K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $400K

Opérations Métier
$109K
Analyste de Données
$116K
Scientifique des Données
$132K
Ressources Humaines
$85.4K
Technologue de l'Information (TI)
$11.6K
Juridique
$106K
Marketing
$106K
Designer Produit
$174K
Chef de Produit
$99.5K
Chef de Projet
$189K
Calendrier d'acquisition

10%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

15%

AN 5

15%

AN 6

15%

AN 7

Type d'actions
RSU

Chez Interactive Brokers, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 7 ans :

  • 10% s'acquiert dans le 1st-AN (10.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 3rd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 4th-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 5th-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 6th-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 7th-AN (15.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Interactive Brokers est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $400,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Interactive Brokers est de $160,026.

