Répertoire des entreprises
Interac
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Interac Salaires

La fourchette de salaires de Interac va de $54,953 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $100,269 pour un Analyste en cybersécurité au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Interac. Dernière mise à jour : 8/10/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $87.1K
Chef de produit
Median $60K
Data Scientist
$65.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Technologue en informatique
$55K
Responsable de programme
$81.1K
Analyste en cybersécurité
$100K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Interac est Analyste en cybersécurité at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $100,269. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Interac est de $73,280.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Interac

Entreprises connexes

  • Databricks
  • Square
  • Stripe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources