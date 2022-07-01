Répertoire des entreprises
IntelyCare
IntelyCare Salaires

La fourchette de salaires de IntelyCare va de $100,500 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $197,010 pour un Responsable en science des données au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de IntelyCare. Dernière mise à jour : 8/10/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $148K
Responsable en science des données
$197K
Data Scientist
$101K

Responsable de design de produit
$182K
Chef de produit
$116K
FAQ

The highest paying role reported at IntelyCare is Responsable en science des données at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $197,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IntelyCare is $148,000.

