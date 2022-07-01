Intellum Salaires

Le salaire de Intellum va de $99,615 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $182,408 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Intellum . Dernière mise à jour : 11/25/2025