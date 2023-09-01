intelliHR Salaires

Le salaire de intelliHR va de $84,948 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $162,505 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de intelliHR . Dernière mise à jour : 11/25/2025