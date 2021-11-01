Intelligent Medical Objects Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Intelligent Medical Objects va de $82,159 en rémunération totale par an pour un Analyste Métier dans le bas de la fourchette à $304,470 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Intelligent Medical Objects. Dernière mise à jour : 11/25/2025

Ingénieur Logiciel
Median $98K
Analyste Métier
$82.2K
Scientifique des Données
$140K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager Design Produit
$304K
Chef de Produit
$180K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Intelligent Medical Objects est Manager Design Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $304,470. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Intelligent Medical Objects est de $140,140.

