IntelliGenesis
IntelliGenesis Technologue de l'Information (TI) Salaires

Le package de rémunération médian Technologue de l'Information (TI) chez IntelliGenesis totalise $101K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de IntelliGenesis. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Package Médian
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Total par an
$101K
Niveau
L1
Salaire de base
$101K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
9 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez IntelliGenesis?

$160K

Dernières soumissions de salaires
FAQ

The highest paying salary package reported for a Technologue de l'Information (TI) at IntelliGenesis sits at a yearly total compensation of $104,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IntelliGenesis for the Technologue de l'Information (TI) role is $101,000.

Autres ressources