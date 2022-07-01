IntelliGenesis Salaires

La fourchette de salaires de IntelliGenesis va de $94,525 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $167,160 pour un Analyste en cybersécurité au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de IntelliGenesis . Dernière mise à jour : 8/10/2025