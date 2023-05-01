IntelliBoard Salaires

Le salaire de IntelliBoard va de $39,800 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Commercial dans le bas de la fourchette à $45,900 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de IntelliBoard . Dernière mise à jour : 11/24/2025