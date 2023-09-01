Intellect Design Arena Salaires

Le salaire de Intellect Design Arena va de $8,476 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $38,311 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Intellect Design Arena . Dernière mise à jour : 11/24/2025