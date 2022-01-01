Intel Salaires

Le salaire de Intel va de $36,403 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $818,056 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Intel. Dernière mise à jour : 10/21/2025
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Intel, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Intel, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
