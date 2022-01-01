Intel Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Intel va de $36,403 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $818,056 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette.

Ingénieur Logiciel
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Ingénieur DevOps

Ingénieur de Fiabilité de Site

Ingénieur Crypto

Ingénieur Systèmes

Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo

Chercheur Scientifique

Chercheur en IA

Ingénieur IA

Embedded Systems Software Engineer

Ingénieur Matériel
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Chef de Produit
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Scientifique des Données
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Chef de Programme Technique
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Gestionnaire de Projet Technique

Manager Ingénierie Logiciel
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Ingénieur Mécanique
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Architecte Solutions
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Gestionnaire Marketing Produit

Designer Produit
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Analyste Financier
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Chef de Programme
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Ingénieur Chimique
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Ingénieur Électrique
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Analyste Business
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Ressources Humaines
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Ingénieur Matériaux
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Ventes
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Gestionnaire des Ventes Terrain

Gestionnaire de Compte

Développement Commercial
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Opérations Business
Median $151K
Manager Opérations Business
Median $201K
Manager Science des Données
Median $262K
Ingénieur Optique
Median $239K
Manager Design Produit
Median $290K
Chef de Projet
Median $57.8K
Comptable
Median $137K

Technical Accountant

Assistant Administratif
Median $95.2K
Designer Graphique
Median $235K
Ingénieur Commercial
Median $201K
Juridique
Median $300K
Directeur de Cabinet
$220K
Ingénieur Civil
$231K

Construction Engineer

Ingénieur Contrôle
$230K
Service Client
$103K
Analyste de Données
$71.7K
Gestionnaire d'Installations
$118K
Designer Mode
$76.4K
Designer Industriel
$156K
Consultant en Management
$120K
Ingénieur CVC
$180K
Prompt Engineer
$469K
Recruteur
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Rédacteur Technique
$44.2K
Chercheur UX
$37.7K
Capital-Risqueur
$166K
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Intel, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Intel, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Intel est Ingénieur Logiciel at the Fellow level avec une rémunération totale annuelle de $818,056. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Intel est de $188,939.

Autres ressources