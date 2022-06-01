Integrate Salaires

La fourchette de salaires de Integrate va de $3,906 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $80,400 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Integrate . Dernière mise à jour : 8/10/2025