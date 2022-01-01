Integral Ad Science Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Integral Ad Science va de $105,525 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $320,390 pour un Technologue en informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Integral Ad Science. Dernière mise à jour : 8/10/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $175K

Ingénieur logiciel full-stack

Chef de produit
Median $165K
Technologue en informatique
$320K

Ventes
$106K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$269K
Architecte de solutions
$159K
Responsable de programme technique
$131K
Chercheur en expérience utilisateur
$109K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Integral Ad Science est Technologue en informatique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $320,390. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Integral Ad Science est de $162,100.

