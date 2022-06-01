Intapp Salaires

La fourchette de salaires de Intapp va de $72,507 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $233,825 pour un Technologue en informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Intapp . Dernière mise à jour : 8/10/2025