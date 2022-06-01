Intapp Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Intapp va de $72,507 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $233,825 pour un Technologue en informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Intapp. Dernière mise à jour : 8/10/2025

$160K

Designer de produits
Median $108K
Chef de produit
Median $144K
Comptable
$72.5K

Technologue en informatique
$234K
Marketing
$102K
Responsable de design de produit
$95.5K
Chef de projet
$164K
Ventes
$120K
Ingénieur logiciel
$119K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$129K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Intapp, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Intapp est Technologue en informatique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $233,825. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Intapp est de $119,799.

Autres ressources