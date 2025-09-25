Répertoire d'entreprises

Le package de rémunération médian Manager Science des Données in Canada chez Intact Financial Corporation totalise CA$178K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Intact Financial Corporation. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Package Médian
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Total par an
CA$178K
Niveau
-
Salaire de base
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$22.7K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
16 Années
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Science des Données chez Intact Financial Corporation in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$202,131. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Intact Financial Corporation pour le poste Manager Science des Données in Canada est de CA$175,088.

