La rémunération Chef de Produit in United States chez Instacart va de $160K par year pour L3 à $553K par year pour L9. Le package de rémunération médian in United States year totalise $338K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Instacart. Dernière mise à jour : 9/25/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
50%
AN 1
50%
AN 2
Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :
50% s'acquiert dans le 1st-AN (50.00% annuel)
50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)