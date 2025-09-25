Répertoire d'entreprises
Instacart
Instacart Manager Design Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Design Produit in Canada chez Instacart va de CA$163K à CA$237K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Instacart. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne

CA$187K - CA$213K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Fourchette courante
Fourchette possible

CA$226K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

50%

AN 1

50%

AN 2

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :

  • 50% s'acquiert dans le 1st-AN (50.00% annuel)

  • 50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)



Autres ressources