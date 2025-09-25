Répertoire d'entreprises
Instacart
Instacart Gestionnaire Partenaires Salaires

La rémunération totale moyenne Gestionnaire Partenaires in United States chez Instacart va de $233K à $318K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Instacart. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne

$249K - $301K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$233K$249K$301K$318K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

50%

AN 1

50%

AN 2

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :

  • 50% s'acquiert dans le 1st-AN (50.00% annuel)

  • 50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)



FAQ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Gestionnaire Partenaires hos Instacart in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $317,840. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Instacart for Gestionnaire Partenaires rollen in United States er $232,900.

Autres ressources