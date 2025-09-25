Répertoire d'entreprises
Instacart
  • Salaires
  • Manager Science des Données

  • Tous les salaires Manager Science des Données

Instacart Manager Science des Données Salaires

Le package de rémunération médian Manager Science des Données in United States chez Instacart totalise $565K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Instacart. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Package Médian
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Total par an
$565K
Niveau
L7
Salaire de base
$265K
Stock (/yr)
$300K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
9 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Instacart?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

50%

AN 1

50%

AN 2

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :

  • 50% s'acquiert dans le 1st-AN (50.00% annuel)

  • 50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)



FAQ

ለManager Science des Données በInstacart in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$1,205,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በInstacart ለManager Science des Données ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $380,000 ነው።

Autres ressources