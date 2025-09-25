La rémunération Développement Commercial in United States chez Instacart totalise $196K par year pour L7. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Instacart. Dernière mise à jour : 9/25/2025
Calendrier d'acquisition
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Type d'actions
RSU
Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
50%
AN 1
50%
AN 2
Type d'actions
RSU
Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :
50% s'acquiert dans le 1st-AN (50.00% annuel)
50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)
FAQ
Quel est le salaire Développement Commercial le plus élevé chez Instacart in United States ?
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Développement Commercial chez Instacart in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $285,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
Combien gagnent les employés Développement Commercial de Instacart in United States ?
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Instacart pour le poste Développement Commercial in United States est de $196,800.