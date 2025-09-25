Répertoire d'entreprises
Instacart
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste Business

  • Tous les salaires Analyste Business

Instacart Analyste Business Salaires

La rémunération Analyste Business in United States chez Instacart va de $173K par year pour L4 à $287K par year pour L6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $208K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Instacart. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Analyst 2
$173K
$129K
$38.2K
$6.3K
L5
Senior Business Analyst 1
$217K
$147K
$62.2K
$8K
L6
Senior Business Analyst 2
$287K
$175K
$109K
$2.7K
Voir 3 Plus de niveaux
Ajouter rémunérationComparer les niveaux

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

50%

AN 1

50%

AN 2

Type d'actions
RSU

Chez Instacart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :

  • 50% s'acquiert dans le 1st-AN (50.00% annuel)

  • 50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste Business offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Analyste Business katika Instacart in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $320,000. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Instacart kwa jukumu la Analyste Business in United States ni $205,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Instacart

Entreprises similaires

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources