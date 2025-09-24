Répertoire d'entreprises
insightsoftware
  • Salaires
  • Chef de Produit

  • Tous les salaires Chef de Produit

insightsoftware Chef de Produit Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Produit in United States chez insightsoftware totalise $196K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de insightsoftware. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Package Médian
company icon
insightsoftware
Product Manager
hidden
Total par an
$196K
Niveau
-
Salaire de base
$170K
Stock (/yr)
$0
Prime
$25.5K
Années dans l'entreprise
23 Années
Années d'exp.
28 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez insightsoftware?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
FAQ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Chef de Produit در insightsoftware in United States برابر کل دستمزد سالانه $310,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در insightsoftware برای نقش Chef de Produit in United States برابر $181,000 است.

