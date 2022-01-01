Inovalon Salaires

Le salaire de Inovalon va de $43,675 en rémunération totale par an pour un Architecte Solutions dans le bas de la fourchette à $276,375 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Inovalon . Dernière mise à jour : 9/15/2025