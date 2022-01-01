Répertoire d'entreprises
Inovalon
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Inovalon Salaires

Le salaire de Inovalon va de $43,675 en rémunération totale par an pour un Architecte Solutions dans le bas de la fourchette à $276,375 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Inovalon. Dernière mise à jour : 9/15/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $100K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $132K
Analyste de Données
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analyste Business
Median $96K
Développement Commercial
$110K
Service Client
$55.3K
Ressources Humaines
$190K
Consultant en Management
$276K
Chef de Projet
$146K
Ventes
$49.8K
Manager Ingénierie Logiciel
$246K
Architecte Solutions
$43.7K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Inovalon est Consultant en Management at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $276,375. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Inovalon est de $105,223.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Inovalon

Entreprises similaires

  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Teradata
  • Seagate
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources