Innovaccer Salaires

Le salaire de Innovaccer va de $9,325 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $260,100 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Innovaccer. Dernière mise à jour : 9/6/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Ingénieur Logiciel Backend

Scientifique des Données
Median $17.5K
Chef de Produit
Median $55.8K

Manager Ingénierie Logiciel
Median $67.7K
Analyste de Données
Median $9.3K
Designer Produit
Median $21.6K
Manager Science des Données
$70.8K
Technologue de l'Information (TI)
$77.7K
Consultant en Management
$16.5K
Opérations Marketing
$11.8K
Manager Design Produit
$260K
Ventes
$11.8K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Innovaccer est Manager Design Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $260,100. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Innovaccer est de $21,561.

Autres ressources