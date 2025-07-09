Répertoire d'entreprises
Innotech
Innotech Salaires

Le salaire de Innotech va de $11,973 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $122,400 pour un Ingénieur Chimique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Innotech. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $51K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur DevOps

Analyste de Données
Median $39.8K
Analyste Business
Median $46K

Architecte Solutions
Median $68K

Architecte de Données

Chef de Programme Technique
Median $78.9K
Assistant Administratif
$22.7K
Ingénieur Chimique
$122K
Scientifique des Données
Median $31.3K
Technologue de l'Information (TI)
$12K
Banquier d'Investissement
$41.8K
Juridique
$63.2K
Designer Produit
$38.8K
Chef de Produit
$60.2K
Chef de Projet
$91.4K
Recruteur
$58.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$66K
Capital-Risqueur
$41.9K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Innotech est Ingénieur Chimique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $122,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Innotech est de $50,958.

