INNOLUX Salaires

Le salaire de INNOLUX va de $23,852 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $39,308 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de INNOLUX . Dernière mise à jour : 9/14/2025