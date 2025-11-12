La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in India chez InMobi va de ₹2.45M par year pour SDE I à ₹5.6M par year pour SDE III. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹3.01M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de InMobi. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez InMobi, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (1.19% par période)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)