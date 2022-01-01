Inmar Salaires

Répertoire des entreprises
Inmar
La fourchette de salaires de Inmar va de $79,600 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $224,400 pour un Marketing au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Inmar. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $109K
Responsable en science des données
$188K
Data Scientist
$110K

Analyste financier
$86.7K
Ressources humaines
$79.6K
Marketing
$224K
Chef de produit
$147K
Ventes
$124K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$159K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Inmar est Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $224,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Inmar est de $124,375.

Autres ressources