Ingram Micro
Ingram Micro Chercheur UX Salaires

La rémunération totale moyenne Chercheur UX in Spain chez Ingram Micro va de €58K à €80.8K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ingram Micro. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

€62.1K - €73.2K
Spain
Fourchette courante
Fourchette possible
€58K€62.1K€73.2K€80.8K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Ingram Micro?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chercheur UX chez Ingram Micro in Spain s'élève à une rémunération totale annuelle de €80,784. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ingram Micro pour le poste Chercheur UX in Spain est de €57,999.

