Infront X
Infront X Salaires

La fourchette de salaires de Infront X va de $43,512 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $181,090 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Infront X. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Chef de produit
$181K
Chef de projet
$43.5K
Ingénieur logiciel
$92.8K

Responsable de programme technique
$161K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Infront X est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $181,090. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Infront X est de $126,793.

Autres ressources