Infront X Salaires

La fourchette de salaires de Infront X va de $43,512 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $181,090 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Infront X . Dernière mise à jour : 8/12/2025