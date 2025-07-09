Infotech Salaires

La fourchette de salaires de Infotech va de $24,984 en rémunération totale par an pour un Ingénieur électricien au bas de l'échelle à $100,025 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Infotech . Dernière mise à jour : 8/11/2025