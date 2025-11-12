La rémunération Architecte Sécurité Cloud in India chez Infosys totalise ₹599K par year pour JL3B. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infosys. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
JL3B
₹599K
₹599K
₹0
₹0
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Infosys, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)