La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Pune Metropolitan Region chez Infosys va de ₹510K par year pour JL3B à ₹1.07M par year pour JL5. Le package de rémunération médian in Pune Metropolitan Region year totalise ₹909K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infosys. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
JL3B
₹494K
₹488K
₹0
₹6.5K
JL3A
₹610K
₹600K
₹0
₹10.4K
JL4
₹663K
₹652K
₹0
₹11.1K
JL5
₹1.07M
₹1.05M
₹11.1K
₹10.6K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Infosys, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)