La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Greater Bengaluru chez Infosys va de ₹746K par year pour JL3B à ₹2.08M par year pour JL6B. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹1.01M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infosys. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
JL3B
₹746K
₹742K
₹2.6K
₹1.1K
JL3A
₹572K
₹557K
₹0
₹15.5K
JL4
₹1.12M
₹1.06M
₹3K
₹54.9K
JL5
₹1.58M
₹1.53M
₹0
₹48K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Infosys, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)