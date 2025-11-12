La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in Pune Metropolitan Region chez Infosys va de ₹409K par year pour JL3A à ₹1.43M par year pour JL5. Le package de rémunération médian in Pune Metropolitan Region year totalise ₹1.1M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infosys. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹409K
₹409K
₹0
₹0
JL4
₹1.08M
₹1.07M
₹0
₹11.6K
JL5
₹1.43M
₹1.28M
₹8.2K
₹140K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Infosys, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)