Infosys Ingénieur Logiciel Backend Salaires à Pune Metropolitan Region

La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in Pune Metropolitan Region chez Infosys va de ₹409K par year pour JL3A à ₹1.43M par year pour JL5. Le package de rémunération médian in Pune Metropolitan Region year totalise ₹1.1M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infosys. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Nom du niveau Total Base Actions ( /yr ) Prime JL3B Systems Engineer ( Niveau débutant ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL3A Senior Systems Engineer ₹409K ₹409K ₹0 ₹0 JL4 Technology Analyst ₹1.08M ₹1.07M ₹0 ₹11.6K JL5 Technology Lead ₹1.43M ₹1.28M ₹8.2K ₹140K Voir 2 Plus de niveaux

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez Infosys, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 25.00 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Infosys ?

