La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in India chez Infosys va de ₹488K par year pour JL3B à ₹1.62M par year pour JL5. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹1.19M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infosys. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
JL3B
₹488K
₹485K
₹1.9K
₹694.5
JL3A
₹461K
₹461K
₹0
₹0
JL4
₹1.1M
₹1.08M
₹0
₹14.9K
JL5
₹1.62M
₹1.51M
₹4.1K
₹106K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Infosys, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)