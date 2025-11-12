Répertoire d'entreprises
Infosys
Infosys Ingénieur Logiciel Backend Salaires à Canada

La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in Canada chez Infosys va de CA$90.4K par year pour JL3B à CA$104K par year pour JL5. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$101K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infosys. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
JL3B
Systems Engineer(Niveau débutant)
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Infosys, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Backend chez Infosys in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$109,459. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Infosys pour le poste Ingénieur Logiciel Backend in Canada est de CA$100,792.

Autres ressources