Infostretch Salaires

La fourchette de salaires de Infostretch va de $118,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $169,150 pour un Responsable de design de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Infostretch . Dernière mise à jour : 8/11/2025