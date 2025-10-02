Répertoire d'entreprises
Infor
  • Sri Lanka

Infor Ingénieur Logiciel Salaires à Sri Lanka

La rémunération Ingénieur Logiciel in Sri Lanka chez Infor totalise LKR 2.78M par year pour Software Engineer. Le package de rémunération médian in Sri Lanka year totalise LKR 3.18M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infor. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
(Niveau débutant)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
LKR 47.75M

Dernières soumissions de salaires
Quels sont les niveaux de carrière chez Infor?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Infor in Sri Lanka s'élève à une rémunération totale annuelle de LKR 17,549,918. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Infor pour le poste Ingénieur Logiciel in Sri Lanka est de LKR 3,105,675.

Autres ressources