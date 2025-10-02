La rémunération Ingénieur Logiciel in Sri Lanka chez Infor totalise LKR 2.78M par year pour Software Engineer. Le package de rémunération médian in Sri Lanka year totalise LKR 3.18M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infor. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
