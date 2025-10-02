La rémunération Ingénieur Logiciel in Czech Republic chez Infor totalise CZK 1.25M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Czech Republic year totalise CZK 1.31M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infor. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***