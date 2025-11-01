Répertoire d'entreprises
Info-Tech Research Group
  • Salaires
  • Consultant en Management

  • Tous les salaires Consultant en Management

Info-Tech Research Group Consultant en Management Salaires

Le package de rémunération médian Consultant en Management in Canada chez Info-Tech Research Group totalise CA$139K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Info-Tech Research Group. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Package Médian
company icon
Info-Tech Research Group
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Total par an
CA$139K
Niveau
L3
Salaire de base
CA$139K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Consultant en Management chez Info-Tech Research Group in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$188,625. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Info-Tech Research Group pour le poste Consultant en Management in Canada est de CA$139,200.

