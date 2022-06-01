Répertoire des entreprises
Info-Tech Research Group
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Info-Tech Research Group Salaires

La fourchette de salaires de Info-Tech Research Group va de $31,990 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $119,710 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Info-Tech Research Group. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Chef de projet
Median $102K
Consultant en management
$61.7K
Ventes
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ingénieur logiciel
$32K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

A legmagasabb fizetésű szerep a Info-Tech Research Group-nél a Ventes at the Common Range Average level, évi $119,710 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Info-Tech Research Group-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $81,643.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Info-Tech Research Group

Entreprises connexes

  • Airbnb
  • SoFi
  • Uber
  • Apple
  • Intuit
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources