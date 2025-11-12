La rémunération Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) in India chez Info Edge totalise ₹1.35M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹1.29M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Info Edge. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
