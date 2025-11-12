Répertoire d'entreprises
Info Edge
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

  • Greater Delhi Area

Info Edge Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) Salaires à Greater Delhi Area

La rémunération Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) in Greater Delhi Area chez Info Edge totalise ₹1.35M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Delhi Area year totalise ₹1.4M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Info Edge. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer
(Niveau débutant)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Dernières soumissions de salaires
Quels sont les niveaux de carrière chez Info Edge?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) chez Info Edge in Greater Delhi Area s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹4,039,791. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Info Edge pour le poste Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) in Greater Delhi Area est de ₹1,403,354.

