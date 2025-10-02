Répertoire d'entreprises
Infinitive
Infinitive Ingénieur Logiciel Salaires à Northern Virginia Washington DC

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Northern Virginia Washington DC chez Infinitive totalise $124K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Infinitive. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Package Médian
company icon
Infinitive
Software Engineer
Ashburn, VA
Total par an
$124K
Niveau
hidden
Salaire de base
$120K
Stock (/yr)
$0
Prime
$4K
Années dans l'entreprise
0-1 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Infinitive?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
FAQ

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ingénieur Logiciel u Infinitive in Northern Virginia Washington DC ima godišnju ukupnu naknadu od $150,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Infinitive za ulogu Ingénieur Logiciel in Northern Virginia Washington DC je $89,000.

