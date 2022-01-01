Répertoire d'entreprises
Infinidat
Infinidat Salaires

Le salaire de Infinidat va de $35,638 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client in Israel dans le bas de la fourchette à $111,440 pour un Marketing in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Infinidat. Dernière mise à jour : 9/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $84.3K

Ingénieur Logiciel Backend

Analyste Business
$93.5K
Opérations Service Client
$35.6K

Marketing
$111K
FAQ

The highest paying role reported at Infinidat is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,440. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infinidat is $88,927.

