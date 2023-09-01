Inetum Salaires

La fourchette de salaires de Inetum va de $19,857 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $162,089 pour un Opérations commerciales au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Inetum . Dernière mise à jour : 8/19/2025