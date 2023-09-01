Répertoire des entreprises
Inetum
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Inetum Salaires

La fourchette de salaires de Inetum va de $19,857 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $162,089 pour un Opérations commerciales au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Inetum. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $33K

Ingénieur logiciel full-stack

Opérations commerciales
$162K
Analyste commercial
$48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analyste de données
$19.9K
Technologue en informatique
$37K
Consultant en management
$25.2K
Chef de produit
$30.5K
Chef de projet
$38.3K
Architecte de solutions
$42.1K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Inetum est Opérations commerciales at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $162,089. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Inetum est de $36,991.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Inetum

Entreprises connexes

  • Netflix
  • Flipkart
  • Facebook
  • Uber
  • Dropbox
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources