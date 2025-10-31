Répertoire d'entreprises
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Chef de Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Produit in India chez Indus Valley Partners va de ₹2.42M à ₹3.52M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Indus Valley Partners. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

₹2.77M - ₹3.16M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹2.42M₹2.77M₹3.16M₹3.52M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Indus Valley Partners?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Indus Valley Partners in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹3,518,498. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Indus Valley Partners pour le poste Chef de Produit in India est de ₹2,415,240.

