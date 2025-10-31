Répertoire d'entreprises
inDriver
inDriver Designer Produit Salaires

Le package de rémunération médian Designer Produit in Kazakhstan chez inDriver totalise KZT 23.19M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de inDriver. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Total par an
KZT 23.19M
Niveau
Middle
Salaire de base
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Prime
KZT 0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez inDriver?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez inDriver in Kazakhstan s'élève à une rémunération totale annuelle de KZT 33,351,911. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez inDriver pour le poste Designer Produit in Kazakhstan est de KZT 23,186,435.

