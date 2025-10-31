inDriver Designer Produit Salaires

Le package de rémunération médian Designer Produit in Kazakhstan chez inDriver totalise KZT 23.19M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de inDriver. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian inDriver Product Designer Almaty, AC, Kazakhstan Total par an KZT 23.19M Niveau Middle Salaire de base KZT 23.19M Stock (/yr) KZT 0 Prime KZT 0 Années dans l'entreprise 1 Année Années d'exp. 5 Années

+ KZT 30.29M + KZT 46.48M + KZT 10.44M + KZT 18.28M + KZT 11.49M Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( KZT ) Base | Actions (an) | Prime

