La rémunération totale moyenne Manager Design Produit in Cyprus chez inDriver va de €156K à €213K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de inDriver. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

€167K - €202K
Cyprus
Fourchette courante
Fourchette possible
€156K€167K€202K€213K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez inDriver?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Design Produit chez inDriver in Cyprus s'élève à une rémunération totale annuelle de €213,428. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez inDriver pour le poste Manager Design Produit in Cyprus est de €156,392.

